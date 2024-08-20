В России спрогнозировали рост продаж легковушек

«Москвич» спрогнозировал продажи машин в России на уровне 1,45 млн в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России могут вырасти до уровня около 1,45 миллиона единиц. Такой прогноз дал коммерческий директор автозавода «Москвич» Максим Златокрылец, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что ужесточение требований российских банков к автозаемщикам пока не повлияло на совокупные объемы продаж на внутреннем рынке. Что касается самого «Москвича», то завод планирует продать в этом году 27 тысяч новых машин, резюмировал Златокрылец в кулуарах форума IMAF-2024.

Требования российских банков к автозаемщикам ужесточились с 1 июля 2024 года. С этой даты руководство Центробанка (ЦБ) обязало отечественные финансовые организации применять повышенные коэффициенты риска при оформлении подобного рода кредитов. После этого в «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ) сообщили о спаде числа одобрений полной суммы запрошенных автозаймов. Так, по данным экспертов, в июле показатель снизился до 80 процентов, что оказалось минимумом с сентября 2023 года.

Несмотря на это, выдача автокредитов в России, как сообщило издание Frank RG, за второй летний месяц выросла на 44,4 процента в годовом выражении. В июле банки одобрили подобные займы на общую сумму в 239,5 миллиарда рублей.