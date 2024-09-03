В российском регионе энергетики заплатят миллионы за падение столба на ребенка

В ХМАО энергетики заплатят два миллиона рублей за падение столба на ребенка

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) энергетики заплатят миллионы рублей за падение столба на маленького ребенка. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили в пресс-службе прокуратуры.

По информации правоохранительных органов, в июне 2024 года четырехлетний мальчик катался на качелях на детской площадке, расположенной на улице Политехнической в поселке Зеленоборск, когда на него внезапно упала поддерживающая часть стоящего рядом столба электропередачи. В результате ребенок получил тяжелые травмы и проходил длительное лечение в больнице.

Мать мальчика в связи со случившимся обратилась в правоохранительные органы. В ходе прокурорской проверки было установлено, что упавший столб не был надлежащим образом закреплен специалистами обслуживающей объекты электропередачи «Югорской региональной электросетевой компании». В результате виновных в произошедшем привлекли к дисциплинарной ответственности, а опора линии электропередачи была заменена.

Помимо этого, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с энергетиков компенсации морального вреда в размере двух миллионов рублей, после чего ее требования были удовлетворены. Между тем расследование уголовного дела по факту инцидента по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») продолжается.

Днем ранее стало известно, что в Амурской области девятилетнего мальчика засыпало землей во время игры.