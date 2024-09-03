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18:35, 3 сентября 2024Моя страна

В Уфе спасли оказавшегося запертым в горящей квартире ребенка

В Уфе спасли оказавшегося запертым в горящей квартире 10-летнего мальчика

Фото: Telegram-канал МЧС России

В Уфе спасли ребенка, который оказался заперт в горящей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb со ссылкой на МЧС по РБ.

Известно, что возгорание произошло на первом этаже жилого дома. Так, в ванной комнате загорелась розетка, к которой была подсоединена стиральная машина. Заметив пожар, 10-летний мальчик позвонил по номеру 101 и вызвал помощь. В то же время диспетчер оставался с ним на связи, пока пожарные были в пути.

«Мальчик закрыл плотно дверь в ванную. Выйти на улицу не получилось: не открывался верхний замок. Тогда я сказал ребенку уйти в дальнюю комнату и дышать через окно. Вылезти из него тоже не было возможности: установлены решетки на окнах», — рассказал он.

В августе в российском регионе спасли потерявшихся в лесу пенсионера с внуком. По словам сотрудницы ГУ МЧС России по Новгородской области Ирины Демендеевой, за помощью обратилась мать ребенка.

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      Екатерина Ештокина
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