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18:52, 3 сентября 2024Силовые структуры

Задержанный по делу о взятке замкомандующего ЛенВо Муминджанов отказался признать вину

Замкомандующего ЛенВо Муминджанов не признал своей вины в получении взятки
Валерий Муминджанов

Валерий Муминджанов. Фото: Министерство обороны РФ

Замкомандующий Ленинградским военным округом (ЛенВо) генерал-майор Валерий Муминджанов отрицает свою вину. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, защищающий генерал-майора адвокат заявил, что его подзащитный отрицает вину в получении взятки.

О задержании замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова сообщалось в понедельник, 2 сентября. Его подозревают в получении взятки на сумму более 20 миллионов рублей.

Позже высокопоставленный военный был этапирован из Воронежа в Москву.

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      Владимир Седов
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