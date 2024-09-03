Задержанный по делу о взятке замкомандующего ЛенВо Муминджанов отказался признать вину

Замкомандующего ЛенВо Муминджанов не признал своей вины в получении взятки

Замкомандующий Ленинградским военным округом (ЛенВо) генерал-майор Валерий Муминджанов отрицает свою вину. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, защищающий генерал-майора адвокат заявил, что его подзащитный отрицает вину в получении взятки.

О задержании замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова сообщалось в понедельник, 2 сентября. Его подозревают в получении взятки на сумму более 20 миллионов рублей.

Позже высокопоставленный военный был этапирован из Воронежа в Москву.