Задержанный по делу о взятке замкомандующего ЛенВо Муминджанов отказался признать вину

Замкомандующий Ленинградским военным округом (ЛенВо) генерал-майор Валерий Муминджанов отрицает свою вину. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает ТАСС.
По данным агентства, защищающий генерал-майора адвокат заявил, что его подзащитный отрицает вину в получении взятки.
О задержании замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова сообщалось в понедельник, 2 сентября. Его подозревают в получении взятки на сумму более 20 миллионов рублей.
Позже высокопоставленный военный был этапирован из Воронежа в Москву.