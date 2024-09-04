Аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке начали закупать защиту от дронов

Аэропорты Красноярска и Южно-Сахалинска начали закупать защиту от дронов

Аэропорты в Сибири и на Дальнем Востоке начали закупать защиту от дронов. Об этом свидетельствуют данные на официальном портале госзакупок.

Речь идет об аэропортах Красноярска и Южно-Сахалинска. Первый закупает оборудование для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стоимостью 882 тысячи рублей: два детектора типа «Булат» и два антидроновых ружья типа «Айрат».

Второй аэропорт намерен установить полноценный аппаратно-программный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА за 294,6 миллиона рублей. Комплекс будет включать радиолокационно-оптическую систему, станцию кругового обзора, интегрированную систему наблюдения, передающее устройство для формирования заградительных помех, систему непрерывного радионаблюдения, а также системой обработки информации, управления инцидентами и поддержки принятия решений.

Аэропорт Калуги, который пытались атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конце августа, также провел закупку портативного всенаправленного детектора БПЛА «Булат» стоимостью 265,3 тысячи рублей.

Ранее, 24 августа, сообщалось об атаке беспилотника на закрытый аэропорт Белгорода — дрон влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался.

Позже, 28 августа, стало известно о приостановлении работы двух аэропортов Татарстана. По предварительным данным, решение приняли из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.