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10:26, 28 августа 2024Путешествия

Два аэропорта в Татарстане приостановили работу. Летевшие туда самолеты направили на запасные аэродромы

Летящие в Казань самолеты из-за угрозы атаки БПЛА направили в Самару

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Международном аэропорту имени Тукая в Казани ввели временные ограничения. Авиагавань приостановила работу утром в среду, 28 августа, сообщили в Росавиации. Позднее подобные меры ввели еще в одном аэропорту республики.

Аэропорт в Казани закрыли в целях обеспечения безопасности

Аэропорт в Казани временно закрыли на прием и отправку самолетов с 7:00 по московскому времени.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 28 августа на работу аэропорта Казани введены временные ограничения.

Росавиация

При этом в Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для безопасности полетов, и назвали это своим главным приоритетом.

Тем временем в пресс-службе казанского аэропорта подчеркнули, что работа была приостановлена по указанию органов управления воздушным движением, а временные ограничения продлятся до особого распоряжения. Точных сроков возобновления работы в пресс-службе не назвали.

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Летящие в аэропорт имени Тукая самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самаре. Речь идет о рейсах, которые направлялись в столицу Республики Татарстан из московского аэропорта Шереметьево и из Сочи.

Подобные ограничения ввели еще в одном аэропорту Татарстана

Позднее еще один аэропорт в Татарстане приостановил работу. Это международный аэропорт Бегишево имени Н. В. Лемаева в Нижнекамске, который находится в 169 километрах от Казани. Он также временно не принимает и не отправляет рейсы с 9:00 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полетов. Причину данных мер в Бегишево в Росавиации также не уточнили.

Следующие в Нижнекамск рейсы были перенаправлены в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Причиной введенных ограничений могла стать угроза атаки БПЛА

По данным Baza, аэропорты приостановили работу из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В авиагаванях Казани и Нижнекамска был введен план «Ковер», который вводится при экстренных, исключительных случаях в воздухе. Тем временем источник Shot сообщил об эвакуации сотрудников нескольких казанских предприятий.

К настоящему моменту оба аэропорта не принимают и не отправляют самолеты. В Казани задержано свыше 20 рейсов. С пассажирами ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропортов.

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Ранее 21 августа два российских аэропорта вводили подобные ограничения на прилеты и вылеты самолетов. Уточнялось, что авиагавани Мурманска и Апатитов прибегли к таким мерам из-за наличия «ограничений на использование воздушного пространства». Позднее в тот же день губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что над регионом «выявлена воздушная угроза применения беспилотника», и рассказал о принятых мерах по повышению безопасности.

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      Варвара Кошечкина
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