Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на обеспечение полетов

В Татарстане еще один аэропорт вслед за авиагаванью Казани ввел ограничения на обеспечение полетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Уточняется, что речь идет о международной воздушной гавани Бегишево в Нижнекамске. 28 августа, с 9:00 по Москве, аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

Авиагавань Казани перестала работать с 7 утра. Летящие туда самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самаре, в том числе рейсы из столичного аэропорта Шереметьево и из Сочи.

24 августа беспилотник атаковал закрытый аэропорт Белгорода. Как уточнялось, утром 23 августа БПЛА влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. В результате атаки были разбиты окна аэропорта и незначительно повреждена обшивка.