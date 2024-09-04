Алсу рассказала об отношениях детей с отцом после развода

Певица Алсу заявила, что ее дети продолжают общаться с отцом после развода

Певица Алсу ответила на вопрос об отношениях детей с отцом после развода артистки с бизнесменом Яном Абрамовым. Ее слова приводит KP.RU.

По словам исполнительницы, дети поддерживают отношения с отцом. «Конечно. На мой взгляд, родители — это главное в жизни ребенка. В этом плане ничего не изменилось. Мне повезло, у меня очень мудрые дети», — сказала она.

Ранее Алсу рассказала о жизни после развода. Артистка поделилась, что она никогда не была полностью самостоятельной, так как до брака находилась под опекой отца, а после — под опекой супруга.

27 августа стало известно, что звезда российского шоу-бизнеса официально развелась с Яном Абрамовым.

