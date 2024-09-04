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08:20, 4 сентября 2024Экономика

Бесплатную землю россиянам захотели выдавать на новых территориях

В Госдуме предложили расширить программу «арктического гектара» на Урал и ХМАО

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Программу «арктического гектара» в России предложили расширить на новые территории. Подробности о намерении выдавать гражданам бесплатную землю раскрыл глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, пишут «Известия».

«Количество заявок по дальневосточному и арктическому гектару приближается к 200 тысячам, а землю получили почти 140 тысяч человек», — отметил парламентарий. В июле в Госдуму внесли законопроект о распространении программы на Белоярский и Березовский муниципальные районы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

«Но сегодня есть большой запрос от населения по распространению программы на часть Уральского федерального округа. Планируем включить его территорию поправками ко второму чтению», — заявил Харитонов. Этот законопроект могут принять в первом чтении уже в сентябре.

Ранее стало известно, что бесплатные участки земли в Крыму начнут выдавать участникам СВО вне зависимости от прописки. Прежде такая возможность была доступна лишь служащим, прописанным в регионе.

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      Нина Ташевская
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