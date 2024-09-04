На Западе прокомментировали массовую отставку членов правительства Украины

Журналист Боуз назвал хаосом ситуацию на Украине из-за отставок в кабмине

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал массовую отставку членов правительства Украины. Об этом он высказался в посте, опубликованном в социальной сети X.

«Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины, отвечающая за интеграцию Киева в НАТО и Европейский союз, подала заявление об отставке», — написал западный журналист. Боуз назвал хаосом ситуацию на Украине из-за отставок в кабмине.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров призвал украинского президента Владимира Зеленского к отставке после ухода нескольких членов кабмина. Он также заявил, что отставка министров не поменяет ситуацию на Украине.

3 августа сразу несколько украинских министров подали в отставку. Среди них были министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Также заявление об отставке подала Стефанишина. Одновременно с этим появились слухи об увольнении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Позднее стало известно, что он тоже подал в отставку.