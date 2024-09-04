Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:58, 4 сентября 2024Мир

В Британии назвали удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве одним из самых мощных

Times: удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве стал одним из самых мощных

Фото: РИА Новости

Удар по тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве во вторник, 3 сентября, стал одним из самых мощных с начала российской специальной операции на Украине, пишет британский журнал Time.

«Атака стала одной из самых страшных на Украине с 2022 года», — называется в материале.

Удар был нанесен из ракетной системы залпового огня «Искандер». Одна ракета попала в здание учебно-административного корпуса, другой было уничтожено здание столовой на территории объекта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Полтаве. По его словам, ранено более 180 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. На что рассчитывает Киев?

      В Британии назвали удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве одним из самых мощных

      Суд арестовал имущество группы компаний по делу о поставках некачественных бронежилетов

      Британский певец Элтон Джон частично ослеп

      На ЗАЭС рассказали о напряженной обстановке перед визитом главы МАГАТЭ

      В России начали разработку всепогодных дронов для разведки в тылу противника

      Раскрыты последствия поражения ВСУ в Донбассе

      Двухметровую акулу впервые съело более крупное существо неизвестного вида

      Молния ударила в арку у Колизея и отколола фрагменты

      На Украине обеспокоились после отставок в правительстве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше