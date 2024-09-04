В Британии назвали удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве одним из самых мощных

Удар по тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве во вторник, 3 сентября, стал одним из самых мощных с начала российской специальной операции на Украине, пишет британский журнал Time.
«Атака стала одной из самых страшных на Украине с 2022 года», — называется в материале.
Удар был нанесен из ракетной системы залпового огня «Искандер». Одна ракета попала в здание учебно-административного корпуса, другой было уничтожено здание столовой на территории объекта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Полтаве. По его словам, ранено более 180 человек.