The Times: у солдат ВСУ обнаружены устойчивые к антибиотикам бактерии

Врачи в Великобритании забили тревогу после обнаружения у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) устойчивых к антибиотикам бактерий, предупреждая о возможном начале «тихой пандемии», которая якобы способна превзойти пандемию коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает The Times.

«Распространение этих устойчивых к антибиотикам бактерий можно назвать "тихой пандемией". Если не найти нужное лекарство, то под угрозой могут оказаться даже самые обычные медицинские процедуры», — заявил доктор Люк Мур, работающий в лондонской больнице Святого Георгия, куда поступил украинский военный.

Авторы материала добавили, что после обнаружения подобных бактерий британские врачи «забили тревогу», так как, по их словам, по сравнению с новой угрозой пандемия COVID-19 может «показаться незначительной».

1 сентября стало известно, что медики из лондонской больницы Святого Георгия нашли устойчивые к антибиотикам бактерии в поврежденной ноге украинского военного, привезенного в страну на лечение. Они применяли различные антибиотики, включая колистин, однако в результате конечность так и не удалось спасти. Подобные случаи зафиксированы в больницах Нидерландов, Германии и Норвегии, где проходили лечение раненые с Украины.