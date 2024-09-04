Бывшему замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-замминистра обороны Попову

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Петренко подчеркнула, что Попов свою вину не признает. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ.

Павел Попов был задержан 29 августа. Его дело связано с махинациями в подмосковном парке «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. По версии следствия, экс-замминистра обороны совершил аферы на 30 миллионов рублей.

29 августа 235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил его под стражу до 29 октября. Попов отказался оспаривать свой арест. При этом свою вину он не признает.