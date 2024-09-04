Бывший боец ЧВК «Вагнер» расправился со своей беременной подругой и попался

В Омске судят экс-вагнеровца за убийство своей беременной подруги из-за колонки

В Омске судят бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Сергея Козлова, который расправился со своей беременной подругой из-за сломанной колонки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в понедельник, 9 сентября, состоятся прения сторон. Тогда же гособвинение запросит срок наказания для экс-вагнеровца.

По данным следствия, все произошло в октябре 2023 года. Обвиняемый во время застолья забил до смерти свою 18-летнюю подругу, которая находилась на последних сроках беременности. Девушку без признаков жизни нашли в бане на территории частного домовладения, а описание всех 138 повреждений, находившихся на ее теле, заняло несколько страниц в деле. По рассказам очевидцев, конфликт между сожителями произошел из-за колонки, которую сломала потерпевшая. Козлов сразу же вышел из себя, избил девушку гаджетом по голове, а затем начал прыгать на ее животе и кричать, что она недостойна стать матерью его ребенка.

Известно, что ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого и причинение легкого вреда здоровью человека. Из колонии он отправился в зону специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», откуда вернулся с медалью «За отвагу» летом 2023 года.

Ранее Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы экс-бойца ЧВК «Вагнер» Григория Старикова, который до смерти избил монтировкой трех человек в прошлом году.