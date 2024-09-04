На продажу выставили дом королевы английского балета

NYP: за лондонский особняк балерины Марго Фонтейн просят $85,8 млн

Особняк примы-балерины Марго Фонтейн выставили на продажу. За бывшие владения королевы английского балета просят 85,8 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

Фонтейн переехала в это поместье в 1955 году. С того же года дом обрел статус официальной резиденции панамского посла — эту должность занимал супруг балерины Тито де Ариас. Здесь в гостях у прославленной танцовщицы побывали звезда вестернов Джон Уэйн, модельер Ив Сен-Лоран, принцесса Маргарет и неизменный партнер Фонтейн Рудольф Нуреев.

Объект экспонируется в Лондоне, респектабельном районе Найтсбридж, его площадь составляет полторы тысячи квадратных метров. Поместье 1920-х годов постройки исполнено в стиле ар-деко. На трех этажах здания разместились шесть спален, три приемные, столовая на дюжину персон, домашний кинотеатр, тренажерный зал с бассейном и спа-зона. Имеется в доме и собственный лифт. На крыше особняка раскинулась терраса с кухней. Особый шик усадьбе придают французские окна, откуда открывается вид на Гайд-парк и личный сад с высокой изгородью.

Ранее на итальянском острове Ли Галли конфисковали бывшую виллу Рудольфа Нуреева. Поместье располагается на архипелаге, широко известном как «Русский остров», и в последствии было выкуплено под элитный отель.