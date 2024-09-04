Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:01, 5 сентября 2024Экономика

На продажу выставили дом королевы английского балета

NYP: за лондонский особняк балерины Марго Фонтейн просят $85,8 млн

Фото: Keystone / Getty Images

Особняк примы-балерины Марго Фонтейн выставили на продажу. За бывшие владения королевы английского балета просят 85,8 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

Фонтейн переехала в это поместье в 1955 году. С того же года дом обрел статус официальной резиденции панамского посла — эту должность занимал супруг балерины Тито де Ариас. Здесь в гостях у прославленной танцовщицы побывали звезда вестернов Джон Уэйн, модельер Ив Сен-Лоран, принцесса Маргарет и неизменный партнер Фонтейн Рудольф Нуреев.

Объект экспонируется в Лондоне, респектабельном районе Найтсбридж, его площадь составляет полторы тысячи квадратных метров. Поместье 1920-х годов постройки исполнено в стиле ар-деко. На трех этажах здания разместились шесть спален, три приемные, столовая на дюжину персон, домашний кинотеатр, тренажерный зал с бассейном и спа-зона. Имеется в доме и собственный лифт. На крыше особняка раскинулась терраса с кухней. Особый шик усадьбе придают французские окна, откуда открывается вид на Гайд-парк и личный сад с высокой изгородью.

Ранее на итальянском острове Ли Галли конфисковали бывшую виллу Рудольфа Нуреева. Поместье располагается на архипелаге, широко известном как «Русский остров», и в последствии было выкуплено под элитный отель.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия изъяла жилье у актеров Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина. Какой повод придумали в Хельсинки?

      Имущество жены фигуранта дела о поставке некачественных бронежилетов арестовали

      Зеленский объяснил отставку главы МИД Украины

      Блинкен созвонился с Кулебой и поблагодарил его за работу

      На продажу выставили дом королевы английского балета

      Пеликан попытался съесть голубя в зоопарке и поплатился за это

      Захарова оценила идею властей Украины по возвращению граждан

      Глава учебного центра ВСУ назвал причину большого числа погибших военных в Полтаве

      МИД обвинил США в стерилизации информационного пространства

      Пленный разведчик раскрыл план нападения ВСУ на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше