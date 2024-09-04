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10:48, 4 сентября 2024Мир

Германия не предоставила результаты расследования по «Северным потокам»

МИД: результатов расследования по «Северным потокам» до сих пор не предъявлено

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Со стороны Германии до сих пор не предъявлено содержательных результатов расследования по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Официальный Берлин пытается представить ситуацию вокруг расследования обстоятельств диверсии как развивающуюся в правильном направлении... Однако никаких конкретных результатов до сих пор не предъявлено», — отметила она.

Кроме того, запросы Москвы о правовой помощи по данному вопросу были оставлены без содержательной реакции, подчеркнула Захарова.

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц.

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      Виктория Кондратьева
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