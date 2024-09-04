Глава Роспотребнадзора назвала очень высоким риск распространения одной инфекции

Попова: риск распространения птичьего гриппа в России остается очень высоким

Риск распространения птичьего гриппа в России остается очень высоким. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, в 2024 году наблюдается значительное число вспышек птичьего гриппа среди птиц. На этом фоне риски распространения инфекции остаются высокими.

Днем ранее, 3 сентября, стало известно о росте заболеваемости COVID-19 — этот показатель вырос на 20 процентов. С 26 августа по 1 сентября в России выявили 21 324 случая инфекции, увеличение роста числа инфицированных зафиксировано в 67 регионах России.

В Роспотребнадзоре до этого объясняли рост числа случаев COVID-19 его сезонностью. Так как в конце августа — начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летнике каникулы, большое число людей возвращаются к учебе и работе, из-за чего увеличивается число контактов в общественных местах.