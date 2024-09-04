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10:28, 4 сентября 2024Мир

Госдеп США оценил отказ Монголии выполнять ордер МУС на «арест» Путина

Госдеп не стал осуждать Монголию за отказ выполнять ордер МУС на «арест» Путина

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Госдепартамент США не стал осуждать Монголию за отказ «арестовывать» президента России Владимира Путина во время его визита в страну по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, сообщается на официальном сайте ведомства.

«США прекрасно понимают, в каком положении находится Монголия. Это небольшая страна, расположенная рядом с крупными соседями. Мы надеемся продолжать поддерживать ее, но важно, чтобы страна выполняла международные обязательства», — заявил представитель Госдепа.

Миллер добавил, что, по мнению Вашингтона, ни одна страна якобы «не должна предоставлять России платформу для выражения своего видения внешней политики».

Ранее представитель Монголии объяснил, почему страна отказалась «арестовать» Владимира Путина в соответствии с ордером МУС. Он отметил, что Улан-Батор придерживается политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях.

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      Дарья Устьянцева
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