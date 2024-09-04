Карпин назвал самый влажный матч в карьере

Карпин назвал предстоящий матч с Вьетнамом самым влажным в карьере

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против Вьетнама. Его слова приводит «Чемпионат».

Он назвал игру самой влажной в карьере. «Нигде нет такой влажности, как здесь», — добавил специалист.

Карпин также оценил шансы игроков стартового состава провести на поле всю встречу. «Многое зависит от соперника и интенсивности матча: будет напрягать соперник много или мало. Также зависит от позиций. Думаю, центральный защитник выдержит весь матч», — отметил тренер.

Встреча с Вьетнамом пройдет 5 сентября в Ханое. Игра начнется в 16:00 по московскому времени. Спустя два дня сборная России там же встретится с Таиландом.