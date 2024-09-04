Лавров указал на переход США за обозначенный порог в вопросе поставок ВСУ ракет для F-16

Лавров: США перешли за обозначенный порог в вопросе поставок ВСУ ракет для F-16

США перешли за обозначенный для самих себя порог в вопросе поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет для истребителей F-16. На это указал глава МИД России в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в Telegram-канале журналиста.

«Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали, их подзуживают, и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим», — отметил дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что рассчитывает на разумные силы в США в вопросе поставок Киеву ракет для F-16.