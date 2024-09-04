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18:36, 4 сентября 2024Забота о себе

Людям старше 50 назвали способы сохранить здоровье сосудов

Кардиолог Шарина: после 50 лет для здоровья сосудов нужно потреблять меньше соли

Фото: Paul Zinken / Globallookpress.com

Чтобы сохранить здоровье сосудов после 50 лет, необходимо следовать нескольким простым рекомендациям, рассказала врач-кардиолог Алина Шарина. Способы улучшить состояние сосудов она назвала людям старшего возраста в беседе с «Вечерней Москвой».

Прежде всего, обратила внимание она, здоровью сосудов способствует здоровый образ жизни, отказ от курения и алкоголя. Курение увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта, напомнила Шарина. Кроме того, для лучшего состояния сосудов нужно потреблять меньше соли — не более пяти граммов в день, а также избегать насыщенных жиров и трансжиров, отдавая предпочтение полезным жирам из рыбы, оливкового масла и орехов.

Немаловажную роль, продолжила Шарина, играют правильное питание по принципу гарвардской тарелки и регулярная физическая активность. «Старайтесь заниматься аэробными упражнениями, такими как ходьба, плавание или катание на велосипеде. Взрослым любого возраста рекомендуется заниматься аэробной физической активностью умеренной интенсивности не менее 150-300 минут в неделю или физической активностью высокой интенсивности не менее 75-150 минут в неделю», — уточнила она.

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Шарина указала на то, что для здоровья сосудов крайне важен и режим сна: качественный сон помогает организму восстанавливаться и снижает уровень негативно сказывающегося на состоянии сердечно-сосудистой системы стресса. Наконец, заключила врач, периодический медицинский осмотр, диспансеризация, контроль уровня холестерина, глюкозы и артериального давления также необходимы для выявления заболевания на раннем этапе.

Ранее врач кардиолог-аритмолог Анна Пивенштейн рассказала об опасных для сердца лекарственных препаратах.

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      Александра Лисица
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