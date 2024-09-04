Месси и Роналду впервые с 2003 года не попали в список номинантов на «Золотой мяч»

Месси и Роналду впервые с 2003 года вне списка номинантов на «Золотой мяч»

Журнал France Football опубликовал список из 30 претендентов на приз лучшему футболисту 2024 года — «Золотой мяч». Он доступен в аккаунте издания в соцсети X.

В списке присутствует 30 футболистов, и в нем впервые с 2003 года не оказалось ни португальца Криштиану Роналду, ни аргентинца Лионеля Месси. Среди претендентов форвард мадридского Реала Джуд Беллингем, его одноклубник Килиан Мбаппе, а также украинский форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик.

Кроме того, на приз претендует бывший хавбек «Реала» и сборной Германии Тони Кроос. Минувшим летом он завершил футбольную карьеру.

Месси является действующим обладателем «Золотого мяча», он же брал приз рекордные восемь раз. На счету Роналду пять призов.