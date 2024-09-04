Минобороны России заявило об уничтожении направлявшихся к Крыму морских дронов ВСУ

Минобороны: уничтожены четыре направлявшихся к Крыму безэкипажных катера ВСУ

Российские военные уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшихся в сторону Крымского полуострова. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, днем 4 сентября по морским дронам нанесли удар экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота.

Ранее в Минобороны отчитались, что силы Черноморского флота также уничтожили четыре украинских морских дрона в ночь на 4 сентября. Российское оборонное ведомство предоставило кадры, на которых видно взрыв безэкипажных катеров.

Кроме того, минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской области и еще по одному — в Курской и над акваторией Черного моря.