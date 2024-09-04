Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 4 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о новой атаке на российский регион

Минобороны России сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на российский регион. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о Белгородской области, где российские войска 4 сентября около 15:20 по московскому времени пресекли нападение ВСУ, которое они проводили с помощью беспилотника самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заключили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на село Новое Таволжанка в Белгородской области пострадали два человека.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы бригады СМП доставляют в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава области.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они идут своей дорогой». Кремль впервые ответил на заявление Зеленского о планах ВСУ закрепиться в Курской области

      Польский министр понадеялся на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

      В ЕС обвинили Германию в укреплении отношений с Россией

      Обвиняемому в растрате 18 миллионов рублей ректору БФУ продлили арест

      Диетолог назвал полезные при диабете продукты

      Зажигательные танцы медведя у дерева попали на видео

      Вучич опроверг планы Сербии передать истребители ВСУ

      Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      На Украине назвали катастрофическим удар ВС России по Полтаве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше