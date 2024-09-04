Морпехи уничтожили украинскую ДРГ в стрелковом бою в Курской области

Морпехи уничтожили в стрелковом бою диверсионную группу ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы 810 бригады Черноморского флота (ЧФ) уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в стрелковом бою в Курской области. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Морпехи Вооруженных сил (ВС) России уничтожили трех украинских диверсантов во время встречного стрелкового боя в российском приграничье. О том, где конкретно удалось уничтожить ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ), информации не приводится.

До этого экипаж вертолета Ми-28НМ в Курской области ударил по скоплению военной техники и живой силы ВСУ. Удар наносился авиационными ракетами по скоплению противника в приграничном районе, экипаж вернулся на площадку вылета после выполнения боевых задач.

Бой в Курской области станет решающим в специальной военной операции (СВО), заявлял ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Украинские бойцы перебросили боеспособные подразделения в российское приграничье, поэтому у них посыпалась линия фронта, подчеркивал он.

Бои в Курской области продолжаются свыше четырех недель. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).