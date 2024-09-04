Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:36, 4 сентября 2024Россия

Морпехи уничтожили украинскую ДРГ в стрелковом бою в Курской области

Морпехи уничтожили в стрелковом бою диверсионную группу ВСУ в Курской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Морские пехотинцы 810 бригады Черноморского флота (ЧФ) уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в стрелковом бою в Курской области. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

Морпехи Вооруженных сил (ВС) России уничтожили трех украинских диверсантов во время встречного стрелкового боя в российском приграничье. О том, где конкретно удалось уничтожить ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ), информации не приводится.

Материалы по теме:
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
Сегодня
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
ВСУ хотят атаковать Курскую АЭС. Хорошо ли защищена станция и что будет, если ее повредят?
ВСУ хотят атаковать Курскую АЭС.Хорошо ли защищена станция и что будет, если ее повредят?
24 августа 2024

До этого экипаж вертолета Ми-28НМ в Курской области ударил по скоплению военной техники и живой силы ВСУ. Удар наносился авиационными ракетами по скоплению противника в приграничном районе, экипаж вернулся на площадку вылета после выполнения боевых задач.

Бой в Курской области станет решающим в специальной военной операции (СВО), заявлял ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Украинские бойцы перебросили боеспособные подразделения в российское приграничье, поэтому у них посыпалась линия фронта, подчеркивал он.

Бои в Курской области продолжаются свыше четырех недель. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Украины подал в отставку. Кто может занять его место и как на это отреагировали в России?

      Экс-глава МИД Австрии стала амбассадором по сохранению амурского тигра в России

      Германия не предоставила результаты расследования по «Северным потокам»

      В Москве начала отступать жара

      В Казахстане закрыли село на карантин из-за сибирской язвы

      Ляйсан Утяшева показала внешность без макияжа

      Верховная Рада отменила заседания на фоне перезагрузки правительства

      В МИД приравняли провокации против миротворцев в ПМР к атаке на Россию

      Полковника ВСУ Храпача осудили за организацию обстрелов Белгородской области

      МВД России предложило правительству законопроект о наказании для дропперов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше