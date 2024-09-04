Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по скоплению ВСУ в Курской области

МО: экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по скоплению техники ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ в Курской области ударил по скоплению военной техники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Удар наносился авиационными ракетами по скоплению противника в приграничном районе Курской области. Экипаж вернулся на площадку вылета после выполнения боевых задач.

«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — отчитались в министерстве.

Ранее экипаж российского Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курской области. Российская авиация ударила авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по частям противника и поразила скопление личного состава и техники.

Бои в Курской области продолжаются свыше четырех недель. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).