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12:17, 4 сентября 2024Экономика

Москвичам назвали сроки отсутствия дождей

Синоптик Вильфанд: осадков в Москве не будет до конца первой декады сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве не ожидается осадков до конца первой декады сентября. Сроки отсутствия дождей в столице назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Синоптик отметил, что нехватка влаги чревата опасными последствиями. Вильфанд пояснил, что повсеместно на территории Центрального федерального округа усиливается класс пожароопасности. В некоторых областях сейчас наблюдается пятый чрезвычайный класс пожарной опасности.

«В центре европейской России сейчас идет изменение климата, повышение температуры, длительное отсутствие осадков. В Московском регионе в августе осадков выпало в среднем 60 процентов, непосредственно на метеорологической станции ВДНХ в столице — менее 50 процентов», — рассказал метеоролог.

Ранее Вильфанд спрогнозировал наступление осенней погоды в Сибири. Понижение температуры воздуха и усиление осадков ожидаются в Алтайском крае, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях.

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      Нина Ташевская
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