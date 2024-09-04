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20:33, 4 сентября 2024Забота о себе

Мужчина оказался заперт в собственном теле после удаления опухоли мозга

The Sun: после удаления опухоли у мужчины развился синдром «запертого человека»

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

32-летний житель Великобритании по имени Оли Коппок перенес операцию по удалению опухоли мозга, после чего на несколько месяцев вернулся к нормальной жизни. Однако затем его состояние ухудшилось, из-за чего он оказался буквально заперт в собственном теле. Историю британца рассказало издание The Sun.

Коппок перенес операцию по удалению опухоли мозга в ноябре 2023 года, а затем и химиотерапию. После реабилитации он смог вернуться к нормальной жизни, однако несколько месяцев назад его состояние ухудшилось. Он стал жаловаться на слабость и постоянное головокружение.

Затем с ним случился приступ, врачи установили, что Коппок перенес остановку сердца. Также стало известно, что в головном мозге мужчины скопилась жидкость. В скором времени у британца развился редкий синдром «запертого человека»: он полностью утратил способность двигаться. Теперь он может общаться только с помощью моргания и питается через трубочку. При этом он находится в ясном сознании и понимает, что ему говорят и что происходит вокруг.

Врачи допускают, что мужчина может провести в обездвиженном состоянии всю жизнь. Они также предполагают, что Коппок может утратить возможность дышать самостоятельно.

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      Алиса Дмитриева
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