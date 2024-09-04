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01:35, 4 сентября 2024Бывший СССР

На Украине обеспокоились после отставок в правительстве

FT: чиновники в Киеве боятся усиления Зеленского после отставок в кабмине

Фото: Unsplash

Ряд чиновников в Киеве обеспокоены тем, что кадровые перестановки и увольнения в кабмине Украины являются частью усилий президента страны Владимира Зеленского по укреплению своей власти внутри администрации. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

3 сентября сообщалось, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке сразу нескольких министров. Такое решение принял министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Также стало известно об уходе замглавы офиса Зеленского Ростислава Шурмы.

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