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16:06, 4 сентября 2024Бывший СССР

На Украине обвинили во лжи энергокомпанию на фоне проблем со светом

Депутат Рады Железняк обвинил «Энергоатом» во лжи на фоне проблем со светом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обвинил украинское энергетическое агентство «Энергоатом» во лжи на фоне проблем со светом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наконец "Энергоатом" вышел с коммуникацией. Просто эти энергетические крысы опять очень сильно врут», — прокомментировал он заявление энергокомпании, которое объясняет уменьшение выдачи электроэнергии.

Ранее сообщалось, что один из энергоблоков на Южноукраинской атомной электростанции (АЭС) нуждается в ремонте. По этой причине на Украине резко увеличились отключения энергии. При этом, по данным директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергоблок Южноукраинской АЭС снизил выдачу из-за аварии.

Однако 4 сентября в «Энергоатоме» заявили, что аварии на атомной станции не было. Энергетическое агентство также отрицает, что выдача была снижена из-за ремонта. Согласно заявлению, один из энергоблоков вернут к полноценной работе после восстановления энергокомпанией «Укрэнерго» снабжения от АЭС. Железняк отверг такие объяснения, назвав их неприкрытой ложью. По его информации, на станции случилась поломка в результате отсутствия нормального ремонта из-за коррупции.

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      Кристина Есикова
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