На Украине обвинили во лжи энергокомпанию на фоне проблем со светом

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обвинил украинское энергетическое агентство «Энергоатом» во лжи на фоне проблем со светом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Наконец "Энергоатом" вышел с коммуникацией. Просто эти энергетические крысы опять очень сильно врут», — прокомментировал он заявление энергокомпании, которое объясняет уменьшение выдачи электроэнергии.
Ранее сообщалось, что один из энергоблоков на Южноукраинской атомной электростанции (АЭС) нуждается в ремонте. По этой причине на Украине резко увеличились отключения энергии. При этом, по данным директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергоблок Южноукраинской АЭС снизил выдачу из-за аварии.
Однако 4 сентября в «Энергоатоме» заявили, что аварии на атомной станции не было. Энергетическое агентство также отрицает, что выдача была снижена из-за ремонта. Согласно заявлению, один из энергоблоков вернут к полноценной работе после восстановления энергокомпанией «Укрэнерго» снабжения от АЭС. Железняк отверг такие объяснения, назвав их неприкрытой ложью. По его информации, на станции случилась поломка в результате отсутствия нормального ремонта из-за коррупции.