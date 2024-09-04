Названо время подготовки российских войск к удару «Искандерами» по Полтаве

«Военная хроника»: ВС РФ организовали удар по Полтаве «Искандерами» за 20 минут

Удар по Полтаве из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» был организован Вооруженными силами России (ВС РФ) за 20 минут. Такое время подготовки назвал Telegram-канал «Военная хроника».

По его информации, российские войска в краткие сроки успели обнаружить скопление личного состава ВСУ, передали сведения от разведки на командный пункт, где принималось решение об ударе. После этого дежурный расчет «Искандера» внес координаты в блок управления ракеты и нанес удар.

Канал отмечает, что построение ВСУ длится обычно 10-20 минут, в случае с атакой по Полтаве за это время «удалось упаковать все».

Ранее «Военная хроника» заявила, что ВС РФ ударили по учебно-тренировочному центру противника в Полтаве как раз в тот момент, когда в нем проводили обучение иностранные наемники. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крупные потери в результате атаки. Политик сообщил, что под ракетный удар также попало одно из зданий Института связи.