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00:12, 4 сентября 2024Бывший СССР

Названо время подготовки российских войск к удару «Искандерами» по Полтаве

«Военная хроника»: ВС РФ организовали удар по Полтаве «Искандерами» за 20 минут

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Удар по Полтаве из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» был организован Вооруженными силами России (ВС РФ) за 20 минут. Такое время подготовки назвал Telegram-канал «Военная хроника».

По его информации, российские войска в краткие сроки успели обнаружить скопление личного состава ВСУ, передали сведения от разведки на командный пункт, где принималось решение об ударе. После этого дежурный расчет «Искандера» внес координаты в блок управления ракеты и нанес удар.

Канал отмечает, что построение ВСУ длится обычно 10-20 минут, в случае с атакой по Полтаве за это время «удалось упаковать все».

Ранее «Военная хроника» заявила, что ВС РФ ударили по учебно-тренировочному центру противника в Полтаве как раз в тот момент, когда в нем проводили обучение иностранные наемники. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крупные потери в результате атаки. Политик сообщил, что под ракетный удар также попало одно из зданий Института связи.

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      Марина Совина
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