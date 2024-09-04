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14:32, 4 сентября 2024Наука и техника

Новый «Канопус» показали в Египте

«ВНИИЭМ» показала макет спутника ДЗЗ «Канопус-В-О» на выставке в Египте

Фото: ВНИИЭМ

Корпорация «ВНИИЭМ» (входит в «Роскосмос») показала макет нового спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-В-О» на выставке Egypt Airshow 2024. Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

«Макет "Канопуса-В-О" впервые демонстрируется на выставке в Египте. Спутник предназначен для обзорной съемки поверхности Земли в видимом, среднем и дальнем инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра», — говорится в сообщении.

Также в экспозиции «Роскосмоса» представят российско-белорусский космический аппарат (РБКА) и метеорологический спутник «Метеор-М» №2-4.

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В конце августа в «Роскосмосе» сообщили, что Научно-производственное объединение имени Семена Лавочкина представит макет спутника «Беркут-ВР» в масштабе 1:3 на Egypt Airshow 2024. На основе аппарата планируют создать спутники высокодетального оптико-электронного ДЗЗ для орбитальной группировки «Сфера». Также НПО покажет макет станции «Луна-26».

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      Даниил Иринин
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