Обвиняемый в растрате 18 миллионов рублей экс-ректор вуза захотел на СВО

Экс-ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александр Федоров, обвиняемый в растрате более 18 миллионов рублей, захотел отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда.
«Александр Федоров высказал намерение принять участие в СВО», — заявили в суде.
17 июля Федорову предъявили обвинение в растрате. Следствие считает, что бывший ректор вместе с замом разработал незаконную схему денежных поощрений подчиненных. Благодаря этому с февраля 2022-го по июнь 2024 года они присвоили себе более 18 миллионов рублей.
4 сентября суд продлил Федорову арест. Он будет находиться под стражей до 8 ноября.