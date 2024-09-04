Обвиняемый в растрате 18 миллионов рублей экс-ректор вуза захотел на СВО

Экс-ректор БФУ Федоров, обвиняемый в растрате, захотел на спецоперацию

Экс-ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александр Федоров, обвиняемый в растрате более 18 миллионов рублей, захотел отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда.

«Александр Федоров высказал намерение принять участие в СВО», — заявили в суде.

17 июля Федорову предъявили обвинение в растрате. Следствие считает, что бывший ректор вместе с замом разработал незаконную схему денежных поощрений подчиненных. Благодаря этому с февраля 2022-го по июнь 2024 года они присвоили себе более 18 миллионов рублей.

4 сентября суд продлил Федорову арест. Он будет находиться под стражей до 8 ноября.