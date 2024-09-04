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20:32, 4 сентября 2024Силовые структуры

Проректора российского вуза освободили по делу о растрате миллионов рублей

Суд изменил меру пресечения проректору БФУ Мялкиной на домашний арест
Начало событий в новости Обвиняемый в растрате 18 миллионов рублей экс-ректор вуза захотел на СВО

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ленинградский районный суд Калининградской области смягчил меру пресечения проректору Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Елене Мялкиной, проходящей по уголовному делу о растрате 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

По ходатайству следователя фигурантку дела освободили из СИЗО под домашний арест. Новая мера пресечения избрана до 8 ноября.

Ранее 4 сентября этот же суд продлил срок ареста ректору вуза Александру Федорову. Он также изъявил желание отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Федоров и Мялкина были задержаны 8 июля. Им предъявили обвинение в растрате. По версии следствия, они разработали незаконную схему денежных поощрений подчиненных и с февраля 2022-го по июнь 2024 года присвоили себе более 18 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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