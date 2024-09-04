Shot: очевидцы сообщили о звуках взрывов над Тулой около шести часов утра

Утром в среду, 4 сентября, над Тулой прозвучал взрыв. Об этом сообщили очевидцы, пишет Telegram-канал Shot. Baza, в свою очередь, заявляет о нескольких громких звуках над городом.

По словам очевидцев, громкие звуки прозвучали около 5.40 по московскому времени. От грохота сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Официально власти эту информацию не комментировали. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Дополнение: после публикации заметки стало известно, что причиной громких звуков над Тулой мог стать переход самолета на сверхзвук.

В ночь на среду, 4 сентября, по данным Минобороны, силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем. В акватории, помимо этого, уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Об отражении атак в Тульской области не сообщалось.