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23:59, 4 сентября 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ сдался российским бойцам из-за нехватки солдат в его роте

МО РФ: командир роты ВСУ сдался в плен в ДНР вместе с оставшимися бойцами

Фото: Thomas Peter / Reuters

Военнослужащие российского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» при взятии под контроль населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) взяли в плен командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с подчиненными. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

Помимо офицера, также сдались оставшиеся в роте бойцов. «Командир говорит — у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — поведал российский боец с позывным Виктор.

Ранее попавший в плен боец ВСУ Владимир Кислый рассказал, что командование бросило его подразделение на поле боя. Рядовых высадили в лесопосадке напротив пулеметного расчета. Командиры, по словам Кислого, сразу же сбежали, бросив подчиненных на произвол судьбы.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с неожиданным маневром Российской армии в Курской области. Военные группировки войск «Север» застали врасплох солдат ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив их колонну.

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      Марина Совина
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