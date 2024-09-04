В России появится памятник актеру Кириллу Лаврову

К столетию актера Кирилла Лаврова в Петербурге установят его памятник

В Санкт-Петербурге появится памятник актеру Кириллу Лаврову. О возведении мемориала объявил губернатор Александр Беглов в ходе встречи с членами регионального отделения Союза театральных деятелей РФ (СТД). Его слова приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Место будущего памятника власти предложили петербуржцам выбрать самим. «Есть много серьезных факторов, которые нужно согласовать. Давайте договоримся, что эти сложности я беру на себя, но определение места — возьмите на себя, давайте спросим жителей. Чем быстрее вы договоритесь о месте, тем быстрее сделаем», — рассудил Беглов. Скульптуру планируется представить к столетию народного артиста, которое будет отмечаться в сентябре 2025 года.

С инициативой по установке мемориала Кириллу Лаврову выступило реготделение СТД. По их задумке, памятник должен возвышаться перед Каменноостровским театром. Он функционирует как вторая сцена Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ), который возглавлял Лавров.

В числе прославленных ролей Лаврова, сыгранных в БДТ в те годы, когда труппой руководил Георгий Товстоногов, значатся Молчалин в «Горе от ума» (1962), Соленый в «Трех сестрах» (1965), Петр Мелехов в «Тихом Доне» (1977), Астров в «Дяде Ване» (1982), Городничий в «Ревизоре» (1972). Среди его больших экранных работ — «Живые и мертвые» (1963), «Верьте мне, люди!» (1964), «Любовь Яровая» (1970), «Ход белой королевой» (1971), «Укрощение огня» (1972), «Еще не вечер» (1974), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978). В последние годы артист довольно много снимался на телевидении, сыграв, в частности, Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита».

Ранее сообщалось о планах поставить памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову на его родине в Екатеринбурге. Композиция появится напротив Свердловской киностудии, где работал отец Балабанова и он сам.