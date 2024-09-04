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12:55, 4 сентября 2024Мир

Песков дал оценку возобновлению работы России с властями США

Песков: предпосылок для возобновления работы России с властями США нет

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Предпосылок для возобновления работы России с властями США на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока мы не работаем с ними. Пока предпосылок для возобновления этой работы нет», — рассказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что у России нет предпочтений относительно любого из кандидатов в президенты на выборах в США. По его словам, Москве необходимо следить за ситуацией.

Ранее Песков заявил, что США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности. Он также добавил, что Соединенные Штаты служат «запевалой» в нагнетании международной напряженности.

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      Максим Габриелян
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