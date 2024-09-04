Песков назвал задачу России на выборах президента США

Песков: дело России на выборах президента США — не вмешиваться и наблюдать

Президентом США станет тот, кого выберет американский народ, а дело России — не вмешиваться и наблюдать. Задачу российской стороны назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Life.ru.

«Наше здесь дело — не вмешиваться, наше дело — наблюдать за тем, как это происходит», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что в американской политике присутствует изрядная доля непредсказуемости. Он подчеркнул, что в США идет «горячая сватка» за президентское кресло. По словам Пескова, и украинская тема, и российская активны на повестке дня, являются инструментом в руках политиков.