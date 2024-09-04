Песков заявил о непредсказуемости политики США

Песков: в американской политике присутствует изрядная доля непредсказуемости

В американской политике присутствует изрядная доля непредсказуемости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в США идет «горячая сватка» за президентское кресло. По словам Пескова, и украинская тема, и российская активны на повестке дня, являются инструментом в руках политиков.

«Изрядная доля непредсказуемости присутствует вообще в американской политике. Поэтому посмотрим, что будет происходить», — ответил он на вопрос, ожидают ли изменений в отношениях США и России после выборов в Штатах.

Ранее Песков заявил, что дальнейшая политика демократов США в отношении России предсказуема. Предсказуемо продолжение линии в отношении России и давление на страны ЕС, отметил он.