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07:11, 4 сентября 2024Россия

Песков заявил о непредсказуемости политики США

Песков: в американской политике присутствует изрядная доля непредсказуемости
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В американской политике присутствует изрядная доля непредсказуемости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в США идет «горячая сватка» за президентское кресло. По словам Пескова, и украинская тема, и российская активны на повестке дня, являются инструментом в руках политиков.

«Изрядная доля непредсказуемости присутствует вообще в американской политике. Поэтому посмотрим, что будет происходить», — ответил он на вопрос, ожидают ли изменений в отношениях США и России после выборов в Штатах.

Ранее Песков заявил, что дальнейшая политика демократов США в отношении России предсказуема. Предсказуемо продолжение линии в отношении России и давление на страны ЕС, отметил он.

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      Марина Совина
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