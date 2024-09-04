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19:20, 4 сентября 2024Экономика

Россияне стали массово скупать жилье на одном зарубежном курорте

Bloomberg: россияне стали массово скупать виллы на тайском Пхукете

Фото: AP focus / Shutterstock / Fotodom

Отечественные покупатели стали массово скупать жилье на Пхукете. О повышенном интересе россиян к виллам на тайском курорте пишет Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию Colliers Thailand.

Как подсчитали аналитики, по итогам первых шести месяцев 2024 года местный рынок недвижимости установил рекорд по числу новых вилл. Так, за январь-июнь тайские девелоперы ввели в эксплуатацию порядка 1,3 тысячи вилл стоимостью 36 миллиардов батов (93,5 миллиарда рублей), обогнав прежний годовой рекорд в 1,1 тысячи объектов. Такие показатели во многом объясняются ростом продаж среди россиян. Причем соотечественники берут недвижимость не под инвестиции, а для личного пользования, отмечает издание. Вилла на Пхукете становится атрибутом респектабельности и высокого уровня жизни, поясняют в фирме.

По прогнозам Colliers, недвижимость на курортном острове сохранит привлекательность для покупателей и во второй половине года. На инвестиционный потенциал местного жилья, по мнению экспертов, не повлияет даже смена премьер-министра и роспуск самой популярной политической партии в стране.

Ранее стало известно, какое жилье можно приобрести за рубежом по цене «двушки» в столичном районе Бутово. Как оказалось, столь же предлагается отдать за четырехкомнатный таунхаус во Франции, трехкомнатные апартаменты в Порту и двухкомнатную квартиру на Канарах.

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      Виктория Клабукова
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