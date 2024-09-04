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19:45, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер раскрыл свой многомиллионный заработок

Блогер Джарахов заявил, что зарабатывал 15 миллионов рублей со съемок подкастов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Популярный российский блогер, рэп-исполнитель Эльдар Джарахов раскрыл свой заработок. В беседе с блогером Амираном Сардаровым он заявил, что зарабатывал 15 миллионов рублей в месяц со съемок своего YouTube-проекта «Подкаст №1».

Джарахов рассказал, что недавно прекратил производство «Подкаста №1», несмотря на то, что проект приносил ему хороший доход. По его словам, только со съемок подкастов он ежемесячно зарабатывал по 15 миллионов рублей. Блогер пояснил, что в каждом видео были рекламные интеграции. «В некоторых видео было по пять», — добавил он.

«Я могу себе позволить перестать какие-то вещи делать, перестать работать и просто пожить», — высказался Джарахов о своем заработке, но отказался озвучить точную его сумму.

В феврале 2022 года Джарахов рассказывал, что зарабатывал по пять-шесть миллионов рублей в месяц. Тогда он назвал себя «абсолютно финансово неграмотным человеком».

Последнее видео в рамках «Подкаста №1» вышло на YouTube-канале блогера 27 июля. Подкасты выходили с конца 2020 года.

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      Олег Давыдов
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