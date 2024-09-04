Премьер Грузии оценил возможные санкции против страны

Премьер Грузии Кобахидзе назвал несерьезными возможные санкции против страны

Возможные санкции Запада против Грузии являются несерьезными. Их оценил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, цитирует ТАСС.

«Это является несерьезным», — сказал он, отвечая на вопрос об ограничениях.

Ранее спикер правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что власти страны не допустят внешнего вмешательства во внутренние дела государства. По его словам, решения в республике принимают ее народ и правительство. Так он прокомментировал требование экс-чиновника Госдепа США Дэвида Кремера ввести санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

В конце июля Кобахидзе назвал шантажом заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о возможности введения новых санкций против Грузии.