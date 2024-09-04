Приближенный Путина рассказал о пользе передвижения экономом на такси

Максим Орешкин проехался по Владивостоку на такси эконом-класса

Заместитель главы администрации президента России рассказал, что проехался по Владивостоку на такси эконом-класса. Приближенный Владимира Путина увидел пользу от передвижения на подобном транспорте, передает ТАСС.

Он поделился, что за время в пути сумел узнать о жизни в стране и о том, что люди думают о российских чиновниках.

«Меня, слава богу, не узнают в такси. С таксистом можно еще хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, про то, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее», — пояснил Орешкин.

До этого сообщалось, что Путин в Приморском крае с катера осмотрел участок для новой верфи, которая призвана пополнить новыми судами коммерческий флот РФ.

3 сентября президент прилетел во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ).