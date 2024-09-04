Пропавшую полгода назад российскую студентку заподозрили в побеге в ОАЭ

161.ru: пропавшая полгода назад ростовская студентка могла сбежать в ОАЭ

Студентка из Ростова-на-Дону Анна Цомартова, пропавшая полгода назад на соревнованиях в Дагестане, могла сбежать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом стало известно региональному порталу 161.ru.

По информации издания, очень похожую на россиянку девушку заметили в метро в Дубае. Очевидица даже успела запечатлеть на телефон предполагаемую беглянку и пообщаться с ней.

Матери Цомартовой показали этот снимок, она отметила невероятное сходство. «Женщина сказала, что девушка вышла из вагона и подошла к информационной стойке. Насколько это все правда, мы не знаем… Мы сразу обратились в Следственный комитет и передали им фото», — пояснила родительница.

Сейчас семья распространяет информацию о пропавшей дочери в Дубае, к этому подключился также один из блогеров-миллионников.

До этого мать заявила, что ее пропавшую в Дагестане дочь инструктировал куратор. Студентка приехала 10 февраля в Каспийск на первенство по тайскому боксу, которым занимается 13 лет. После соревнований Цомартова вышла из Дворца спорта Али Алиева и отправилась гулять по набережной, после чего бесследно исчезла.