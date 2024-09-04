Раскрыто будущее брендов Leroy Merlin в России

РИА Новости: российский ритейлер «Лемана Про» заменит бренды Leroy Merlin

Российский строительный ритейлер «Лемана Про», ранее известный как «Леруа Мерлен», планирует заменить бренды французской группы ADEO, владеющий международной сетью Leroy Merlin, на собственные. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора компании Марину Фытову.

До конца 2024 года «Лемана Про» представит пять своих брендов, замещающих марки ADEO. В течение следующих нескольких лет ритейлер проведет работу по полной замене или переименованию брендов группы. Отмечается, что сейчас марки ADEO занимают 20 процентов товарооборота сети.

«Пять торговых марок уже зарегистрированы, мы их пока не анонсируем. 16 классических марок группы Adeo, которые представлены в нашем ассортименте, мы упростим до пяти. В конце этого года начнем отдельно их запускать в производство», — заявила Фытова.

Ранее в России начали менять вывески «Леруа Мерлен». Новое название — «Лемана ПРО» — появилось на первом магазине сети, открывшемся в подмосковных Мытищах 20 лет назад.