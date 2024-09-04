Телеведущая Регина Тодоренко показала видео с новой стрижкой каре

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко кардинально сменила имидж и показала результат на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

33-летняя знаменитость разместила ролик, в котором сначала предстала с длинными волосами, примерив белую майку и серую кофту. Затем звезда продемонстрировала новую стрижку. Так, она надела джинсовую жилетку и позировала с объемной укладкой на удлиненном каре. «Когда пришла подстричь кончики», — иронично подписала она.

В июле Регина Тодоренко похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей. Свой образ звезда украсила черной сумкой бренда Miu Miu, декорированной карманами и фурнитурой золотистого цвета. Известно, что стоимость данного аксессуара на официальном сайте составляла 3,3 тысячи долларов (291 тысяча рублей).