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18:34, 4 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам дали советы для защиты от мошенников

В МВД посоветовали устанавливать антивирусы для защиты от мошенников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России дали россиянам советы для защиты от мошенников. В частности, специалисты рекомендовали устанавливать антивирусы и использовать сложные пароли. Заявление доступно в Telegram-канале ведомства «Вестник киберполиции России».

Специалисты посоветовали использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию, шифрование данных и антивирусное программное обеспечение (ПО). Помимо этого, эксперты рекомендовали обновлять операционную систему и приложения, устанавливать обновления безопасности, а также избегать подозрительных ссылок, загрузок и вложений.

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«Ограничьте доступ к личной информации, используйте приватность в социальных сетях и мессенджерах, не делитесь конфиденциальными данными без необходимости», — призвали также в МВД.

Эксперты отметили, что для защиты данных необходимо использовать надежные пароли для сайтов и приложений банков, а также не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам. Специалисты также обратили внимание на важность хранения устройств в безопасных местах.

«Соблюдение правил цифровой гигиены поможет вам защитить свои личные данные, финансы и частную жизнь от возможных угроз и мошенников», — заключили специалисты.

Ранее в МВД России дали совет для защиты аккаунтов на «Госуслугах». В частности, специалисты сообщили, что сотрудники МФЦ не обзванивают граждан, и рекомендовали не сообщать коды из СМС и push-уведомлений посторонним лицам.

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      Олег Давыдов
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