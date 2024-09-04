Россиянам дали советы для защиты от мошенников

В МВД посоветовали устанавливать антивирусы для защиты от мошенников

Эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России дали россиянам советы для защиты от мошенников. В частности, специалисты рекомендовали устанавливать антивирусы и использовать сложные пароли. Заявление доступно в Telegram-канале ведомства «Вестник киберполиции России».

Специалисты посоветовали использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию, шифрование данных и антивирусное программное обеспечение (ПО). Помимо этого, эксперты рекомендовали обновлять операционную систему и приложения, устанавливать обновления безопасности, а также избегать подозрительных ссылок, загрузок и вложений.

«Ограничьте доступ к личной информации, используйте приватность в социальных сетях и мессенджерах, не делитесь конфиденциальными данными без необходимости», — призвали также в МВД.

Эксперты отметили, что для защиты данных необходимо использовать надежные пароли для сайтов и приложений банков, а также не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам. Специалисты также обратили внимание на важность хранения устройств в безопасных местах.

«Соблюдение правил цифровой гигиены поможет вам защитить свои личные данные, финансы и частную жизнь от возможных угроз и мошенников», — заключили специалисты.

Ранее в МВД России дали совет для защиты аккаунтов на «Госуслугах». В частности, специалисты сообщили, что сотрудники МФЦ не обзванивают граждан, и рекомендовали не сообщать коды из СМС и push-уведомлений посторонним лицам.