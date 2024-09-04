Россиянин попался в Турции с 20 тысячами пиявок и был оштрафован на 3,4 миллиона рублей

Medya Notu: россиянин попался в аэропорту Турции с 20 тысячами пиявок

Россиянин попался в аэропорту Турции с 20 тысячами живых медицинских пиявок и был оштрафован на 1,3 миллиона лир (3,4 миллиона рублей). Об этом сообщает Medya Notu.

Уточняется, что инцидент произошел 29 августа в авиагавани Стамбула. Сотрудники таможенной службы обнаружили пиявок в чемодане мужчины во время проверки рентгеном. При этом у пассажира не было сертификата, необходимого для международной торговли видами диких животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения.

Ранее жительница Челябинской области привезла из Дубая редкие кораллы и попалась на таможне в Екатеринбурге. Уточняется, что россиянка пыталась пронести 25 сувениров через «зеленый коридор».