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17:09, 4 сентября 2024Путешествия

Россиянин попался в Турции с 20 тысячами пиявок и был оштрафован на 3,4 миллиона рублей

Medya Notu: россиянин попался в аэропорту Турции с 20 тысячами пиявок

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Россиянин попался в аэропорту Турции с 20 тысячами живых медицинских пиявок и был оштрафован на 1,3 миллиона лир (3,4 миллиона рублей). Об этом сообщает Medya Notu.

Уточняется, что инцидент произошел 29 августа в авиагавани Стамбула. Сотрудники таможенной службы обнаружили пиявок в чемодане мужчины во время проверки рентгеном. При этом у пассажира не было сертификата, необходимого для международной торговли видами диких животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения.

Ранее жительница Челябинской области привезла из Дубая редкие кораллы и попалась на таможне в Екатеринбурге. Уточняется, что россиянка пыталась пронести 25 сувениров через «зеленый коридор».

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      Марк Успенский
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