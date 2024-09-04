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11:07, 4 сентября 2024Путешествия

Россиянка привезла из Дубая редкие кораллы и попалась на таможне

Россиянка привезла из Дубая редкие кораллы и попалась на таможне в Екатеринбурге

Фото: отдел по связям с общественностью УТУ

Жительница Челябинской области привезла из Дубая редкие кораллы и попалась на таможне в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной таможни.

Уточняется, что россиянка пыталась пронести 25 сувениров через «зеленый коридор». В ходе экспертизы было установлено, что привезенные из ОАЭ кораллы находятся под угрозой исчезновения. Женщина объяснила, что взяла их с собой в Россию в качестве сувениров и не знала, что нарушает закон. Теперь ей грозит штраф.

Ранее в августе в аэропорту Шереметьево у 53-летнего гражданина Китая нашли дериваты кашалота. Мужчина заявил, что купил их родственникам в качестве сувениров.

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      Марк Успенский
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